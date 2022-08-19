Haberler Yaşam Haberleri Barış Manço'nun ve abisi Savaş Manço'nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray Lisesi'nde lakapları hangisidir?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 21:46 Son Güncelleme: 19.8.2022 21:46

Barış Manço'nun ve abisi Savaş Manço'nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray Lisesi'nde lakapları hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 19 Ağustos 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Barış Manço'nun ve abisi Savaş Manço'nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray Lisesi'nde lakapları hangisidir? sorusunun cevabı merak konusu olarak Barış Manço'nun ve abisi Savaş Manço'nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray Lisesi'nde lakapları hangisidir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Barış Manço’nun ve abisi Savaş Manço’nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray Lisesi’nde lakapları hangisidir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 19 Ağustos 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Barış Manço'nun ve abisi Savaş Manço'nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray Lisesi'nde lakapları hangisidir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Barış Manço'nun ve abisi Savaş Manço'nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray Lisesi'nde lakapları hangisidir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Barış Manço'nun ve abisi Savaş Manço'nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray Lisesi'nde lakapları hangisidir?

A- Suç ve Ceza
B- Güney ve Kuzey
C- Teksas ve Tommiks
D- Küçük Ayı ve Büyük Ayı (CEVAP)

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Barış Manço'nun ve abisi Savaş Manço'nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray Lisesi'nde lakapları hangisidir?
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