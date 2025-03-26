Barış Okan Belovacıklı’dan yeni paylaşım: ‘Hani biz demokrattık da onlar kindar nesildi?’ deyip meydan okudu!

Gezi artıkları yolsuzluk nedeniyle tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermeyen sosyal medya fenomenlerini hedef almaya başladı. O isimlerinden birisi de fitness deyince akla gelen Barış Okan Belovacıklı'ydı. Belovacıklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisini eleştirenlere şu mesajı yolladı:
"Sevgili Linç medya ekibi; Ben Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek, Özgür Özel'in sokak çağrısını ya da boykot listesini de paylaşmak zorunda değilim. Kimseye cici görünmek için ya da mahalle öyle istiyor paylaşım yapmayacağım, bunu bilin. Seküler mahalleye iş yapan biri olarak bunu da korkmadan söylüyorum. İsteyen takipten çıkar isteyen salonlarımı boykot eder, isteyen ajans beni Ban listesine koyar. Mahalle baskısından korkarak Orwell sözü yazıp, Fon müziğine Kufi koyacak bir adam da olmadığım için en fazla basar giderim.
Bu paylaşımın ardından ise Belovacıklı'nın sosyal medyadaki iş yeri hesabına saldırı başlatıldı. O yorumlarda, "Atatürk adalet hukuk insan hakları size bir şey ifade ediyorsa BU SALONU BOYKOT EDİN. Zira kendisi net akpli olduğunu açıkladı.
"Buranın sahibi muhalefet terörü diye paylaşımlar yapıyor bilginize"
"Akepeli bu takip bırakıldı boykot" yazılıydı.
Bu yorumları da sosyal medya hesabından yayınlayan Belovacıklı, "İşyeri sayfalarımın altına bu yorumları yazan arkadaşlar, hani biz demokrattık da onlar kindar nesildi? Hani o işyerlerinde çalışan emekçi kardeşlerinizin hakkı diyordunuz. Buyrun gelsin boykotunuz!" ifadelerini kullandı.