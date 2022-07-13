Barış Pınarı bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale sınır karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Operasyonla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullandı.