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Giriş Tarihi: 13.7.2022 10:48 Son Güncelleme: 13.7.2022 11:18

Barış Pınarı bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınarı Bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Barış Pınarı bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale sınır karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyonla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullandı.

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Barış Pınarı bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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