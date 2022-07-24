Giriş Tarihi: 24.7.2022 11:29Son Güncelleme: 24.7.2022 11:35
Barış Pınarında terör örgütünün darbe 5 terörist etkisiz nale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB tarafından yapılan açıklamada; "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.