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Giriş Tarihi: 18.10.2021 16:57 Son Güncelleme: 18.10.2021 18:16

Barış Yarkadaş, Mevlüt Çavuşoğlu’na iftira attı! Kilolarca altının takıldığı düğün CHP Alanya ilçe başkan yardımcısı Gökhan Sipahioğlu'nun çıktı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Barış Yarkadaş, Mevlüt Çavuşoğlu’na iftira attı! Kilolarca altının takıldığı düğün CHP Alanya ilçe başkan yardımcısı Gökhan Sipahioğlu’nun çıktı

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kızı Eylül İrem Çavuşoğlu’nun düğün töreni öncesine ait olduğunu belirttiği bir video paylaştı ama video yalan çıktı. Yarkadaş video ile iftira attıktan sonra sosyal medyadan kıvırmak zorunda kaldı ve videoyu ve iletilerini sildi. Öte yandan; Yarkadaş'ın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kızının düğün töreni diyerek servis ettiği videonun, CHP Alanya ilçe başkan yardımcısı Gökhan Sipahioğlu'nun düğün görüntüleri olduğu ortaya çıktı. Sipahioğlu, Yarkadaş'ı yalan haberinden dolayı dava edeceğini söyledi

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızı Eylül İrem Çavuşoğlu'nun düğün töreni öncesine ait olduğunu belirttiği bir videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Yarkadaş bu video ile birlikte ayrıca "Hediyeler göz kamaştırıcı" , "Bu video AKP'li yöneticilerin ve bakanların nasıl bir ihtişam içinde yaşadıklarını göstermesi açısından yeterlidir. Çeyiz ve hediye gösterimi için sergilenen törende çekilen diğer videoları yayınlamaya gerek yok sanırım" gibi cümleler kullandı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Yarkadaş'ın Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızının düğün öncesi görüntüleri olarak lanse ettiği video yalan çıktı.

ÖNCE İFTİRA ATTI SONRA KIVIRDI

Barış Yarkadaş iftira dolu paylaşımının gerçeği yansıtmadığı anlaşılınca Twitter'dan paylaştığı videoyu silmek zorunda kaldı. Çünkü paylaştığı video Çavuşoğlu'nun kızına ait değildi. Yarkadaş videoyu ve iletileri sildikten sonra şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı: "Az önce paylaştığım videoyu sildim. Çünkü, video Çavuşoğlu'nun kızının değil yeğeninin düğünü öncesi çekilmiş. Aile üyeleri aradı, özel bir törenin yansıtılmasından ve Çavuşoğlu ile bağ kurulmasından rahatsız olduklarını, bakanla görüşmediklerini söylediler. Kamuoyuna saygıyla…"

CHP'li Barış Yarkadaş'ın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kızının düğün töreni diyerek servis ettiği videonun, CHP Alanya ilçe başkan yardımcısı Gökhan Sipahioğlu'nun düğün görüntüleri olduğu ortaya çıktı. Sipahioğlu, Yarkadaş'ı yalan haberinden dolayı dava edeceğini söyledi

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Barış Yarkadaş, Mevlüt Çavuşoğlu’na iftira attı! Kilolarca altının takıldığı düğün CHP Alanya ilçe başkan yardımcısı Gökhan Sipahioğlu'nun çıktı
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