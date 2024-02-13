Barışma buluşmasında katletti

İstanbul Maltepe'de bir şahıs, barışma amacıyla buluştuğu eski eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü.Edinilen bilgilere göre; Erkan M. (34), 1.5 yıl önce boşandığı eski eşi Beste Ayşegül Yeşilyurt (32) ile barışmak için önceki gece Esenkent Mahallesi'nde bir evde buluştu. 7 yaşında kızları olan ikilinin barışma buluşması cinayetle sonuçlandı. Erkan M.'nin eline aldığı bıçakla boğazından bıçakladığı Beste Ayşegül Yeşilyurt olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine eve gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Erkan M.'nin 9 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, eski kocası tarafından katledilen kadının bir süredir birlikte olduğu Emrah Ç. ile de irtibata geçti. Emrah Ç.'nin ifadesinde "Erkan M. beni arayıp evde tartıştıklarını söyledi. Ben de adrese gittim, bir süre alkol aldık, aralarında tartışma çıktı" dediği öğrenildi.Beste Ayşegül Yeşilyurt'un annesi "Eski kocası tekrar barışmak istiyordu. Bir erkek arkadaşı vardı. O bu durumu öğrenince ikisi arasında sorun çıktı. Olay günü ikisi birden evdelermiş ne yaptılar ne ettiler bilmem ama kızımı canından ettiler. Ben daha küçücük yavrusuna bile annesinin öldüğünü söyleyemedim. Kızıma bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılsın" dedi.