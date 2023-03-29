Barışma teklifini reddeden eşini öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu

14 Ocak 2023 günü Çağlayan'da gerçekleşen olayda Şener Barut, boşanma aşamasında olduğu eşi Sultan Barut'u bıçaklayarak yaraladıktan sonra Çağlayan'daki karakola teslim olmuştu. Olay yerine giden polis ekipleri, Sultan Barut'u apartman boşluğunda yerde yatar vaziyette hayatını kaybetmiş şekilde bulmuştu.

KORKUTMAK AMAÇLI TAŞIDIĞI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Tutuklanan Şener Barut savunmasında, 9 yıldır evli olduğu eşinin telefonunda başka biriyle mesajlarını gördüğünü, eşine mesaj gönderen kişiyi aradığında bu kişinin eşiyle bir yıldır görüştüklerini söylediği ancak eşinin bu durumu inkar ettiğini söyledi. Olay günü de barışmak için gittiğini, barışmak istemezse korkutmak amaçlı yanına bıçak aldığını da söyleyen Barut, kendisini kaybedince Sultan Barut'u bıçakladığını ve pişman olduğunu söyledi.

CİNAYETİ TASARLAMIŞ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Şener Barut'un "Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Şüpheli Şener Barut, önümüzdeki günlerde İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.