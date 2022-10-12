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Giriş Tarihi: 12.10.2022 11:16

Barışmak için buluştuğu arkadaşına ateş açtı; o anlar kamerada

Adana'da Umut Emre D., barışmak amacıyla buluştuğu, husumetli olduğu arkadaşı Hünkar Deniz G.'yi tabancayla peş peşe ateş ederek yaraladı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Barışmak için buluştuğu arkadaşına ateş açtı; o anlar kamerada

Olay, 8 Ekim'de Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Emre D., husumetli olduğu arkadaşı Hünkar Deniz G. ile barışmak için buluştu. Bir süre konuşan iki arkadaş, daha sonra tartışmaya başladı. Belinden tabancasını çıkaran Umut Emre D., arkadaşına peş peşe ateş açtı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaçmaya çalışan Hünkar Deniz G.'ye seken kurşunlardan biri geldi. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Hünkar Deniz G., çağrılan sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralanan Hünkar Deniz G., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Barışmak için buluştuğu arkadaşına ateş açtı; o anlar kamerada
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