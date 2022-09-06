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Giriş Tarihi: 6.9.2022

Barışmak için çağırdı ‘aldattın’ deyip öldürdü

Şanlıurfa’da yaşayan Mahmut Elen, konuşup barışmak için Fırat Nehri kenarına götürdüğü ayrı yaşadığı eşi Arzı Elen’i, kendisini aldattığı iddiasıyla öldürdü

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Barışmak için çağırdı ‘aldattın’ deyip öldürdü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Arzı Elen (34), aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Mahmut Elen'i (37) terk etti. Barışmak isteyen Mahmut Elen, önceki akşam buluştuğu eşini Fırat Nehri kenarına götürdü. Ancak, burada çift arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Mahmut Elen, eşine 2 el ateş ederek kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla gelen 112 Acil Servis Ekipleri, Arzı Elen'in, hayatını kaybettiğini belirledi. Arzı Elen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



TARLADA YAKALANDI
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, verilen bilgiler doğrultusunda bölgede düzenlediği operasyonda, Mahmut Elen'i, olayda kullandığı silahla birlikte bir tarlada saklanırken yakaladı. Karakola götürülen Mahmut Elen, eşiyle aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu anlatarak, kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Elen, "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Barışmak için çağırdı ‘aldattın’ deyip öldürdü
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