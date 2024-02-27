Barışmak için çağırdı öldürüp intihar etti

Yıldırım İlçesi Hacıvat mahallesinde yaşayan 41 yaşındaki Tuba Ateşçi, 1 yıl önce boşandığı eşi 48 yaşındaki Murat Demir ile kısa bir süre önce tekrar bir araya gelerek aynı evde yaşamaya başladı. Çift, gece saatlerinde kıskançlık nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Demir evden ayrıldı.

Bir süre sonra tekrar eve dönen Demir, konuşup barışmak istediğini söyleyerek Tuba Ateşçiyi site bahçesine çağırdı. Burada konuşan çift arasında yeniden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Murat Demir, yanında bulunan tabancayı çıkararak Tuba Ateşçi'ye ateş etti. Başından vurulan Ateşçi kanlar içinde yere yığılırken, Demir, aynı tabancayla kendini de vurdu. Sitede sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrollerde Tuba Ateşçi'nin ve Murat Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.