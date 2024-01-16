Barışmak istedi reddedilince otomobilin ön camını kırdı

Adana'da 41 yaşındaki F.A., bir süre önce kendisinden ayrılan N.K. ile barışmak istedi. F.A., trafikte seyir halindeki otomobilinin önünü kesti. N.K.'nın konuşma talebini ret etmesi üzerine öfkelenen F.A., aracın ön camını yumruklayarak kırdıktan sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Polis tarafından gözaltına alınan F.A., "Ayrılmak istedi. Konuşmak istedim. Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım" dedi. 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından adliyeye sevk edilen F.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
ÖN CAMI YUMRUKLAYARAK KIRDI
Olay, 9 Ocak'ta Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Vali Yolu Caddesi'nde meydana geldi. N.K. isimli kadın, bir süre önce sevgilisi F.A.'dan ayrılma kararı aldı. N.K.'yi ikna edemeyen F.A., trafikte seyir halindeki kadının otomobilinin önünü kesti. N.K.'nin konuşma talebini reddetmesi üzerine F.A., "Bu kadar vicdansız" olma diye bağırarak otomobilin ön camına yumruk atmaya başladı. Darbeler üzerine otomobilinin ön camı kırılırken, N.K. ise çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Şüpheli F.A., bu saldırının ardından bölgeden uzaklaştı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgede devriye görevindeki Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın ardından polis merkezine giden N.K., F.A.'dan şikayetçi oldu. F.A., ifadesinde, "Bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak istedim. Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından adliyeye sevk edilen F.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca F.A. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.