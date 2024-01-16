Barışmak istedi reddedilince otomobilin ön camını kırdı

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgede devriye görevindeki Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın ardından polis merkezine giden N.K., F.A.'dan şikayetçi oldu. F.A., ifadesinde, "Bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak istedim. Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından adliyeye sevk edilen F.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca F.A. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.