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Giriş Tarihi: 17.1.2023

Barışmak istediği karısını katletti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Barışmak istediği karısını katletti
Memleketi zonguldak'ta kocasına boşanma davası açtıktan sonra İstanbul'a gelen Sultan Barut (27) kendisini takip eden kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İddiaya göre iki çocuk sahibi çift, son dönemde sık sık kavga ediyordu. Sultan Barut, şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle kocasına boşanma davası açtı. Ardından İstanbul'da yaşayan ağabeyinin yanına geldi. Bunu öğrenen Ş. B., kendisine ulaşarak konuşup barışmak istediğini söyledi. Geçen cumartesi akşamı Kâğıthane'de Çağlayan Mahallesi'nde buluşan ikili, Sultan Barut'un ağabeyinin evine doğru yürümeye başladı. Şener Barut, tam eve varacakları sırada, yanında getirdiği ekmek bıçağını Sultan Barut'un göğsüne sapladı. Talihsiz kadın ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan Ş. B. daha sonra polise teslim oldu. Katil koca ilk ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını öne sürerek, "Konuşmak için buluştuk. Yürürken aramızda tartışma çıktı, olay yaşandı" dedi. Şener Barut tutuklandı.

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Barışmak istediği karısını katletti
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