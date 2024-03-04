Barışmak teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini vurdu

Zanlı, daha sonra pişman olarak genç kadını hastaneye götürdü. Şüpheli gözaltına alınırken Tülay T., yaşam mücadelesi veriyor.

PİŞMAN OLDU HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Olay Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13316 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Cengiz K. kendisinden ayrılan kız arkadaşı Tülay T. ile görüşmek istedi.

Tülay T.'yi bulan Cengiz K. kendisiyle yeniden sevgili olmasını talep etti. Ancak genç kız bu talebi kabul etmeyince tabancayla onu boynundan vurdu. Cengiz K. yaptığından pişman olarak ağır yaralanan genç kızı aracına koyup özel bir hastaneye götürdü.

Hastanenin polise haber vermesi üzerine şüpheli yakalandı. Genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.