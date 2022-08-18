Haberler Yaşam Haberleri Barışmaya çağırıp öldürdüler
Giriş Tarihi: 18.8.2022 14:22 Son Güncelleme: 18.8.2022 14:49

Barışmaya çağırıp öldürdüler

Gaziantep’te bir kişi tartıştığı arkadaşıyla barıştırılmak için gece çağrıldığı evde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Barışmaya çağırıp öldürdüler

Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 18 yaşındaki Mehmet Kartal, öğle saatlerinde bir arkadaşıyla tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandı. Akşam saatlerinde, kavga ettiği kişinin arkadaşları

Kartal'ı arayarak barıştırmak için çağrıda bulundu. Barışmak için çağrıldığı adrese giden Kartal, gruptaki şahıslardan birisinin silahlı saldırısına uğradı.

Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan Kartal, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kartal'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis olaydan sonra kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 18 Ağustos 2022: Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde ve ne zaman yatacak?
Son Dakika: İkinci el araç alım satımı yapanlar dikkat! Sahibinden.Com düzenlemeye gitti
MasterChef ana kadroya kim girdi? 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Son dakika: HDP'nin iç tüzüğü Kandil'de yazıldı! SABAH, HDP kapatma davasına delil olacak çok önemli ifadeye ulaştı
Dünyanın gözü Lviv'deki zirvede! Masada barış adımları da var
YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu 2022 için gözler ÖSYM'de!
SON DAKİKA: RTÜK'ten Netflix ve Spotify kararı
Emekli promosyon ücretleri ne kadar, ne zaman ödenecek? 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonu 8 bin TL'yi aştı!
Banka banka Emekli promosyon ücretleri 2022 açıklandı! Emekli promosyon veren bankalar 8 bin TL’yi aştı!
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, nasıl öğrenilir? SMS ve e-Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı
ARKADAŞINA GÖNDER
Barışmaya çağırıp öldürdüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA