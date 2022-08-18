Barışmaya çağırıp öldürdüler

Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 18 yaşındaki Mehmet Kartal, öğle saatlerinde bir arkadaşıyla tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandı. Akşam saatlerinde, kavga ettiği kişinin arkadaşları
Kartal'ı arayarak barıştırmak için çağrıda bulundu. Barışmak için çağrıldığı adrese giden Kartal, gruptaki şahıslardan birisinin silahlı saldırısına uğradı.
Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan Kartal, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kartal'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis olaydan sonra kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.