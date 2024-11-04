Barışmayı reddeden kız arkadaşını öldürdü

Adana'da yaşayan Fahriye Asena Eskikanber (25), bir süre önce sevgilisi M. K.D.'den (29) ayrıldı. Genç kız, eski sevgilisinin tekrar barışma isteklerini de reddetti. Bunun üzerine dün sabah saat 08.00'da genç kızın çalıştığı pastaneye giden M. K. D., bir kez daha barışma teklifinde bulundu. Genç kız yine reddetti. Bunun üzerine yanında getirdiği tabancayı çıkaran M. K. D., genç kızı silah zoruyla barışmaya zorladı.Tabancayı gören genç kız ise çığlık atarak pastanenin bahçesine koştu. Ancak peşinden gelen M. K. D., genç kıza başından vurdu. Fahriye Asena Eskikanber, kanlar içinde yere yığılırken, M. K. D. ise tabancayı bu kez kendi başına dayayıp tetiği çekti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Eskikanber'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan M.K.D. ise ilk müdahalesinin ardından, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Eskikanber'in cenazesi, göz yaşları eşliğinde toprağa verildi.