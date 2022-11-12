Barışta marka olan İstanbul BM için bir merkez olacak

KÜRESEL MERKEZ İSTANBUL



BM ile son yıllarda ilişkilerde son yıllarda yaşanan ilerlemeler neticesinde Türkiye'de halihazırda Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), BM Kalkınma Programı UNDP, BM Sekretaryası içinde yer alır ve acil durumlara gerekli müdahaleler için insani aktörleri bir araya getirmekle görevli olan OCHA, BM Kadın Birimi (UN Women), BM Mülteci Örgütü (UNHCR), çocuklar için kurulan (UNICEF)'in dahil olduğu 11 BM kuruluşu aktif olarak projeler yürütüyor. Doğu Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi bölgelere coğrafi yakınlığı, ulaşım kolaylığı, ekonomik, finansal ve kültürel bir önde gelen bir şehir olması sebebiyle 'küresel bir merkez' olan İstanbul BM bakımından da bir merkeze dönüşecek

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BM KURULUŞLARI TEK ÇATI ALTINDA: BM EVİ



Ankara'nın, BM'ye yönelik politikanın ana unsurları arasında İstanbul'u BM için bir merkez haline getirmek yer alıyor. Bu hedefe katkıda bulunmak üzere İstanbul'daki BM kuruluşlarının tek çatı altında toplayacak bir "BM Evi" tahsis edilmesi yönünde çalışmalar sürüyor. Öte yandan Türkiye, dünyada ve bölgesinde barışın tesisi amacıyla BM Barışı Koruma Operasyonlarına katılıyor. Türkiye halihazırda 7 BM barışı koruma misyonuna 1 korvet sınıfı deniz unsurunun yanı sıra 151 personel ile katkı veriyor.