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Giriş Tarihi: 12.11.2022 11:13

Barışta marka olan İstanbul BM için bir merkez olacak

Girişimci ve insani dış politikasıyla dünyada marka haline gelen Türkiye, Birleşmiş Milletler(BM) içinde de aktif rol üstleniyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle dünyanın karşı karşıya kaldığı tahıl krizinin aşılmasında öncü olan Türkiye, BM’nin de sürece dahil olmasını sağlayarak örgütün işlevselliğine katkı sağladı. Kültürel, ekonomik ve coğrafi anlamda merkez olan İstanbul’un dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası örgüt olan BM için de merkez haline gelmesi için düğmeye basıldı. Bu amaçla İstanbul’da halihazırda bulunan 11 BM kuruluşunu tek çatı altında toplayacak bir “BM Evi” tahsis edilesi için çalışmalar sürüyor.

BETÜL USTA BETÜL USTA
Barışta marka olan İstanbul BM için bir merkez olacak

KÜRESEL MERKEZ İSTANBUL

BM ile son yıllarda ilişkilerde son yıllarda yaşanan ilerlemeler neticesinde Türkiye'de halihazırda Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), BM Kalkınma Programı UNDP, BM Sekretaryası içinde yer alır ve acil durumlara gerekli müdahaleler için insani aktörleri bir araya getirmekle görevli olan OCHA, BM Kadın Birimi (UN Women), BM Mülteci Örgütü (UNHCR), çocuklar için kurulan (UNICEF)'in dahil olduğu 11 BM kuruluşu aktif olarak projeler yürütüyor. Doğu Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi bölgelere coğrafi yakınlığı, ulaşım kolaylığı, ekonomik, finansal ve kültürel bir önde gelen bir şehir olması sebebiyle 'küresel bir merkez' olan İstanbul BM bakımından da bir merkeze dönüşecek
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BM KURULUŞLARI TEK ÇATI ALTINDA: BM EVİ

Ankara'nın, BM'ye yönelik politikanın ana unsurları arasında İstanbul'u BM için bir merkez haline getirmek yer alıyor. Bu hedefe katkıda bulunmak üzere İstanbul'daki BM kuruluşlarının tek çatı altında toplayacak bir "BM Evi" tahsis edilmesi yönünde çalışmalar sürüyor. Öte yandan Türkiye, dünyada ve bölgesinde barışın tesisi amacıyla BM Barışı Koruma Operasyonlarına katılıyor. Türkiye halihazırda 7 BM barışı koruma misyonuna 1 korvet sınıfı deniz unsurunun yanı sıra 151 personel ile katkı veriyor.

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Barışta marka olan İstanbul BM için bir merkez olacak
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