Baristaya ‘gülücük’ dayağı

Bakırköy'debir kişi, kız arkadaşının kahve bardağına köpükle gülücük sembolü çizdiği gerekçesiyle baristayı peş peşe yumruk atarak dövdü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışanlar ve diğer müşterilerin engel olmaya çalıştığı öfkeli kişi, peş peşe yumruk atarak baristayı yere düşürdü. Yerde de bir süre vurmaya devam eden saldırganı müşteriler uzaklaştırmayı başardı. Tartışmanın ardından öfkeli kişinin baristaya peş peşe yumruk attığı anlar dehşete düşürdü. Öte yandan tarafların birbirinden şikâyetçi olmadığı öğrenildi.