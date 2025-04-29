Barıştığı eşini vahşice katletti

Adana'nın Ceyhan İlçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Rabia Şen (38), aralarındaki geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar vererek, eşi Serdar Şen'i (44) terk etti.Ancak eşini ikna eden Serdar Şen, tekrar eve getirdi. Önceki akşam kıskaçlık krizine giren Serdar Şen, eşiyle yine tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Rabia Şen, yeniden evi terk etmek istedi. Bu duruma daha da sinirlenen Serdar Şen, eline geçirdiği bıçakla Rabia Şen'i defalarca bıçakladı.Kadının yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Ağır yaralı olan Rabia Şen, ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Gözaltına alınan Serdar Şen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rabia Şen'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan toprağa verilmek üzere Malatya'nın Darende ilçesine gönderildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serdar Şen ise adliyeye sevk edildi. Şen, bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Ben namusumu temizledim" dedi.