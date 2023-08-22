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Giriş Tarihi: 22.8.2023 14:26 Son Güncelleme: 22.8.2023 14:39

Bariyere çarpan motosikletli öldü

Gaziantep’te beton bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Bariyere çarpan motosikletli öldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Düztepe Mahallesi'nde meydana gece meydana gelen olayda motosikletle trafikte seyreden Mert Baş (22) kontrolünü kaybettiği motosiklet beton bariyerlere çarptı. Kendisiyle birlikte motosiklette bulunan Ahmet Değirmenci ile birlikte yola savrulan Mert Baş, olay yerine yaşamını yitirdi.

Yaralanan arkasındaki Ahmet Değirmenci Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, Mert Baş'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Bariyere çarpan motosikletli öldü
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