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Giriş Tarihi: 12.12.2021 12:58 Son Güncelleme: 12.12.2021 13:06

Bariyere çarpan otombilde 4 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bariyere çarpan otombilde 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa- Gaziantep karayolunda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 34 kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salih D. idaresindeki 46 AEK 975 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada Salih D. Emine (27), Zehra (6) ve Ebrar D. (2) yaralandı.Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bariyere çarpan otombilde 4 kişi yaralandı
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