Bariyere çarpan otombilde 4 kişi yaralandı

Kaza Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 34 kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salih D. idaresindeki 46 AEK 975 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada Salih D. Emine (27), Zehra (6) ve Ebrar D. (2) yaralandı.Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.