Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 kuzen öldü, 1 yaralı

D-100 Karayolu üzeri Başiskele İlçesi Ovacık Mahallesi'nde gece geç saatlerde yaşanan trafik kazasında, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı ve yaklaşık 100 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin yapmış oldukları kontrollerde, araçta bulunan ve kuzen oldukları öğrenilen Abdullah Yabar ve sürücü İbrahim Uyanık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kartepe Dumlupınar Mahallesi'nde oturan ve akşam saatlerinde gezmeye çıkan gençler, eve döndükleri esnada, İbrahim Uyanık'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobili gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Araç içerisinde sıkışan sürücü İbrahim Uyanık ve yanında bulunan Abdullah Yabar 'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan C.O ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

HER İKİSİ DE 18 YAŞINDAYDI

Kaza yapan araç, polisin olay yerinde yapmış olduğu incelemelerin ardından kurtarıcı ile otoparka çekildi. Olay sonrası morga kaldırılan Uyanık ve Yabar'ın cenazeleri, tamamlanan adli işlemler sonrası ailelerine teslim edildi. Her ikisi de 18 yaşında olan gençlerden Abdullah Yabar'ın bir süre önce Bitlis'ten misafirliğe geldiği öğrenilirken, Gençlerin cenazesinin İzmit Alikahya'da kılınacak öğle namazı sonrası Alikahya Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.