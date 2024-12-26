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Giriş Tarihi: 26.12.2024 13:32 Son Güncelleme: 26.12.2024 14:00

Bariyerlere çarpan araç sürücüsü, olay yerinde can verdi

D-100 Karayolu üzeri Kocaeli İzmit ilçesinde, önceki akşam geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan araç sürücüsü Vedat Köken (39) olay yerinde hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Bariyerlere çarpan araç sürücüsü, olay yerinde can verdi

Edinilen bilgilere göre, İzmit'te lastikçi dükkanı işleten Vedat Köken yönetimindeki otomobil, Adalet Köprüsü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve bariyerlere hızla çarparak durabildi.

Kazanın ardından otomobilde büyük hasar meydana geldi.Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Aracın içinde sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı ancak ağır yaralı olan Köken, Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bariyerlere çarpan araç sürücüsü, olay yerinde can verdi
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