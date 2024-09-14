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Giriş Tarihi: 14.9.2024 07:40

Bariyerlere çarpan motokurye hayatını kaybetti

Bursa'da, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletli kurye Murat Erkılıç, yaşamını yitirdi. Erkılıç'ın kaskının takılı olmadığı öğrenildi.

DHA
Bariyerlere çarpan motokurye hayatını kaybetti

Kaza, saat 02.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara istikametinde plakasız motosiklet ile seyir halinde olan motosikletli kurye Murat Erkılıç, direksiyon kontrolünü yitirip bariyerlere çarptı.

Kaskı takılı olmayan sürücü yaklaşık 23 metre, devrilen motosiklet ise 70 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Erkılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Erkılıç'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Bariyerlere çarpan motokurye hayatını kaybetti
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