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Giriş Tarihi: 27.7.2022 19:53

Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı; anne- oğul yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin motor bölümü alev aldı. Kazada sürücü ve annesi yaralandı.

DHA
Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı; anne- oğul yaralandı

Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Osmaniye karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Ozay G. (45) yönetimindeki 46 ADS 743 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Ozay ile otomobilde bulunan annesi Hatice G. (65) yaralandı. Yaralı anne ile oğlunun otomobili terk etmesinin ardından aracın motor bölümü alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralı anne- oğul ise sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangın sonrası otomobil hurdaya dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı; anne- oğul yaralandı
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