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Giriş Tarihi: 12.12.2021 17:13 Son Güncelleme: 12.12.2021 18:25

Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seyir halindeki otomobilin orta refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü ve yolcu yaralandı.

Kırıkkale-Kırşehir karayolu 36. kilometrede Tugay G. (63) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce su kanalına düşen otomobil, daha sonra da bariyerlere ve toprak zemine çarparak durabildi.

Kazada sürücü Tugay G. ile yanındaki yolcu 58 yaşındaki Hacer G. yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımı ile otomobilden inen yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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