Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale-Kırşehir karayolu 36. kilometrede Tugay G. (63) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce su kanalına düşen otomobil, daha sonra da bariyerlere ve toprak zemine çarparak durabildi.
Kazada sürücü Tugay G. ile yanındaki yolcu 58 yaşındaki Hacer G. yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımı ile otomobilden inen yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.