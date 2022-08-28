Barkın için “İyilik Zinciri”

Barkın Kaplan henüz 4.5 yaşında bir SMA Tip-1 Hastası… Hastalığıyla mücadele eden binlerce çocuktan biri olan Barkın Kaplan'ın ailesi ve sevenleri; Barkın'ın tedavisi için "Valilik Onaylı" ve "İyilik Zinciri" başlıklı bir kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinde "smasavascisi_barkin" (Instagram) ve "@barkinkazanacak" (Twitter) isimli sayfalar açıldı.

Barkın'ın iyileşebilmesi için "smasavascisi.com" adında internet sitesi de kuruldu. "Arkadaşlarımızdan Barkın için dekont topluyoruz. Hedefimiz günde en az beş dekont… Barkın için elimizden geleni yapalım" sloganlarıyla sürdürülen kampanyada yüzde 52'ye ulaşıldı. Bugüne kadar 962 bin dolar bağış toplandı. Barkın Kaplan'ın tedavisi için 888 bin dolar daha gerekiyor.

Barkın'ın tedavi olabilmesi için gerekli olan paranın toplanabilmesi için yardımda bulunmak isteyenler TR69 0001 5001 5800 7314 2730 30 numaralı banka hesabına bağış yapabilirler. Barkın Kaplan'a bağış yapmak isteyenler ayrıca tüm operatörlerden "SMABARKIN" yazarak ve 1901'e mesaj göndererek 10 lira yardımda bulunabilirler.

Barkın Kaplan için "Valilik Onaylı" açılan kampanyanın hesap bilgileri:

Türk Lirası Hesabı: TR69 0001 5001 5800 7314 2730 30

Dolar Hesabı: TR18 0001 5001 5804 8020 7525 91

Euro Hesabı: TR66 0001 5001 5804 8020 7526 00