Barkın’dan mesaj var: Dualarınızı bekliyoruz

Kocaelı'nde görevli komiser Barış Kaplan ile bankacı Havva Kaplan'ın SMA'lı çocukları Barkın (4) için başlatılan yardım kampanyasında bir yılda gerekli para toplandı. Aile tedavi için 1 Aralık'ta Dubai'ye gitti. Al Jalila Children's Specially Hospital'da tedavisine başlanan Barkın'dan, ilaç uygulamasından önce alınan kanlar Hollanda'ya gönderildi. Tahliller yapıldıktan sonra Barkın'ın değerleri elverişli çıkarsa ilaç uygulanmasına başlanacak. 3 ay sürecek tedavinin ardından Kocaeli'ne dönecek olan Kaplan ailesi, sosyal medyada süreç ile ilgili "Herkese merhaba biliyoruz, meraktasınız. Burada 4 gün resmi tatildi. Bugün itibarıyla hastane işlemlerimiz başladı. Her şey yolunda. Barkın da iyi dualarınızı bekliyoruz. Sevgiler" paylaşımı yaptı.