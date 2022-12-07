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Giriş Tarihi: 8.12.2022

Barkın’dan mesaj var: Dualarınızı bekliyoruz

ABBAS ÇAKAR
Barkın’dan mesaj var: Dualarınızı bekliyoruz
Kocaelı'nde görevli komiser Barış Kaplan ile bankacı Havva Kaplan'ın SMA'lı çocukları Barkın (4) için başlatılan yardım kampanyasında bir yılda gerekli para toplandı. Aile tedavi için 1 Aralık'ta Dubai'ye gitti. Al Jalila Children's Specially Hospital'da tedavisine başlanan Barkın'dan, ilaç uygulamasından önce alınan kanlar Hollanda'ya gönderildi. Tahliller yapıldıktan sonra Barkın'ın değerleri elverişli çıkarsa ilaç uygulanmasına başlanacak. 3 ay sürecek tedavinin ardından Kocaeli'ne dönecek olan Kaplan ailesi, sosyal medyada süreç ile ilgili "Herkese merhaba biliyoruz, meraktasınız. Burada 4 gün resmi tatildi. Bugün itibarıyla hastane işlemlerimiz başladı. Her şey yolunda. Barkın da iyi dualarınızı bekliyoruz. Sevgiler" paylaşımı yaptı.

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Barkın’dan mesaj var: Dualarınızı bekliyoruz
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