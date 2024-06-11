Baronlar tutuklandı: 47 kişi cezaevine yerleştirildi…

Operasyonu İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenlemişti. İstanbul merkezli 12 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda aralarında uyuşturucu baronlarının da olduğu 62 şüpheli yakalandı. Mert Orhan Ü., İbrahim K., Aydın R., Recep Ö. liderliğindeki dört suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Mert Orhan Ü., Aydın R., Recep Ö., Abdulbari N., Ercan D., Ömer A., Murat K., Abdülkadir K., İbrahim K., Taner D., Erhan Y. ve Ercan P.'nin de aralarında olduğu 47 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.