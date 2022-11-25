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Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:49 Son Güncelleme: 25.11.2022 11:49

Barselona'da Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Barselona'da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Gezmek İçin Kaç Gün Gerekir, Ne Yenir?

Barselona'da gezilecek yerler oldukça fazladır. Güçlü tarihi, kültürü ve rengarenk yaşamı ile Avrupa’nın en gözde turizm merkezlerinden biridir. Barselona gezilecek yerler fazla olsa da bu seyahat birçok turist için oldukça keyifli geçer. İspanya’nın ikinci büyük şehri olan Barselona’ya hangi ayda gidilir, Barselona’yı gezmek için kaç gün gerekir soruları seyahat öncesinde herkesin merak ettiği sorulardır. İspanya’nın turizm başkenti Barselona’da ne yapılır, ne yenir detayları yazımızda!

Barselona’da Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Barselona’da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Gezmek İçin Kaç Gün Gerekir, Ne Yenir?

Barselona'da gezilecek yerler epey fazladır. Aklınızda bir Barselona ziyareti varsa Barselona'da ne yapılır sorunun cevabını arıyor olabilirsiniz. İspanya'da mutlaka yemeniz gereken birçok yiyecek de bulunuyor. Bu yüzden Barselona'da ne yenir sorusu da seyahat planı öncesinde merak edilenler arasında. Barselona gezilecek yerler ve tadına bakılması gereken yiyecekler listeleri Barselona'yı gezmek için kaç gün gerekir sorusunu da beraberinde getirir. Seyahatinizin iyi şekilde geçmesi için de Barselona'ya hangi ayda gidilir merak ediyorsanız yanıtına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Barselona'da Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Barselona'da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Katalan kültürünün diyarı Barselona'da gezilecek yerler epey fazla. Barselona deyince ilk akla gelen isim olan ünlü mimar Antoni Gaudi'nin de şehirdeki etkisi çok büyük. Barselona gezilecek yerler listenin ilk sırasında UNESCO listesinde de yer alan Sagrada Familia Bazilikası var. Park Güell, La Rambla Caddesi, Casa Mila, Casa Batllo, Picasso Müzesi, Barri Gothic, Parc de la Ciutadella, Barselona Katedrali ve Tibidabo Tepesi Barselona'da gezilecek yerler listesinin sadece bir kısmı. Bu lokasyonları gezmek için en uygun mevsim hangisi diye düşünüyorsanız bu sorunun cevabı aslında size bağlı. Yazın turist akınıyla Barselona kalabalık olsa da birçok güzel festivale de ev sahipliği yapar. Kış mevsiminde ise daha sakin ama biraz üşüyerek gezmek isterseniz Barselona mükemmel bir seçim olacaktır. Üstelik kış aylarında bu şehirde fotoğraflanacak çok daha fazla yer bulabilirsiniz.

Gezmek İçin Kaç Gün Gerekir, Ne Yenir?

Barselona'yı gezmek için kaç gün gerekir diye düşünüyorsanız aslında Barselona tek seferde kısa süreli bir seyahatle gezilemeyecek kadar dolu bir şehirdir. Bunun için zamanınız çok sınırlıysa minimum 3 gün, eğer rahat bir seyahat planınız varsa 10 gün ayırmanız öneriliyor. Her köşesi ayrı güzel olan bu şehri gezerken; paella, tapas, arros negre, pa amb tomaquet ve samfaina gibi lezzetleri de deneyebilirsiniz.

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Barselona'da Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Barselona'da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Gezmek İçin Kaç Gün Gerekir, Ne Yenir?
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