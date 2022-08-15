Bartholomeos, Sümela’dan mesaj verdi: Dayanışma kültürünü koruyalım

"TRABZON HALKINA MİNNETARIZ"

Ayin sonrası konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Yüce Rabbimizin inayetiyle Validemiz Meryem Anamızın huzurunda olmaktan büyük bir minnet ve guru duymaktayız. Maneviyatı bu yüksek günde bu mekanda bulunmamızı sağlayan devlet yöneticilerimize, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a şükranlarımızı sunarız. Yıllarca bu sarp kayalarda çalışarak Sümela Manastırının ruhuna ve tarihine uygun korunabilmesi için hassasiyet ve veren tüm emekçi kardeşlerimize ve tabiki Trabzon halkına şükran ve teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Trabzon ve çevre illeri halkını çok sevdik. Misafirperverlikleri bizler her zaman memnun etti. Hele bu gelişimizde sportif alanda şampiyonluğu kazanmış bir Trabzon'a gelmek bizleri ziyadesiyle bahtiyar etti. Bu başarının devamını dileriz" dedi.