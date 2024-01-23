Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu’nun acı günü

10 gün önce Ankara şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fırıncıoğlu'nun 63 yaşındaki eşi Hatice Fırıncıoğlu dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fırıncıoğlu'nun cenazesi Bartın'a getirildi. Aladağ Mahallesi'ndeki evin önünde Kuran okunması ve helalik alınmasından sonra Şadırvan Camisi'ne getirilen Fırıncoğlu için burada öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çokakoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Zeki Çakan, Adalet Partisi ve MHP partisi İl, ilçe yöneticileri, CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Rıza Yalçınkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Hatice Fırıncıoğlu'nun cenazesi, Halatçıyaması Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın AK Parti Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Kamu Denetçiler Kurumu Baş denetçisi Av. Şeref Malkoç, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.