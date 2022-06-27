Bartın hava durumu için kırmızı alarm! Meteoroloji uyarısı ile Bartın’da yağmur ne zaman bitecek?

Bartın hava durumu diğer Karadeniz illeri ile birlikte bugün en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Zonguldak ve Kastamonu'da AFAD çalışmaları başlamışken Meteoroloji hava durumu uyarısı Bartın için geldi! Çeşitli illere dikkat çeken Meteoroloji Genel Müdürlüğü sel ve su baskını için kırmızı alarm verdi. İlin sakinleri soruyor: Bartın'da yağmur ne zaman bitecek? İşte, Meteoroloji hava durumu uyarısı ile Bartın son dakika…
BARTIN'DA SELE KARŞI UYARILAR BAŞLADI!
Bartın Valiliği , Pazar ve Pazartesi günleri çok kuvvetli yağış beklendiği heberini duyurmak için belediye ve cami hoparlörlerini kullanmaya başladı.
Vatandaşların dere yataklarından uzak durulması, taşkın anında yüksek yerlere çıkılması ve bodrum katlara su girişini engellemek için kum torbası kullanımı gibi her türlü tedbiri almaları yönünde ciddi uyarılar yapılıyor.
Belediye ve cami hoparlörlerinden de uyarılar anons edilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.
BARTIN HAVA DURUMU SON DAKİKA
Bartın hava durumu şu anda kuvvetli sağanak yağış olarak ilerliyor. Sıcaklık 18-21 derece arasında seyrederken yağışın gök gürültüsü ile karışık devam etmesi bekleniyor.
Vatandaşlar yağmurun ne zaman biteceği konusunda dikkatlerini Meteoroloji'ye yöneltti. Bu noktada hava durumu tahminleri inceleniyor.