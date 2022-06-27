Bartın hava durumu için kırmızı alarm! Meteoroloji uyarısı ile Bartın’da yağmur ne zaman bitecek?

BARTIN'DA SELE KARŞI UYARILAR BAŞLADI!

Bartın Valiliği , Pazar ve Pazartesi günleri çok kuvvetli yağış beklendiği heberini duyurmak için belediye ve cami hoparlörlerini kullanmaya başladı.

Vatandaşların dere yataklarından uzak durulması, taşkın anında yüksek yerlere çıkılması ve bodrum katlara su girişini engellemek için kum torbası kullanımı gibi her türlü tedbiri almaları yönünde ciddi uyarılar yapılıyor.

Belediye ve cami hoparlörlerinden de uyarılar anons edilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.