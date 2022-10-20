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Giriş Tarihi: 20.10.2022 14:08 Son Güncelleme: 20.10.2022 14:20

Bartın maden kazası delilleri adliyede

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası incelemeler sürüyor. Bartın Cumhuriyet Savcısı Faruk Kaya başkanlığındaki heyet 6.5 saat incelemeden sonra toplanan deliller Amasra Adliyesine getirildi.

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Bartın maden kazası delilleri adliyede

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve bilirkişi heyetinin çalışmaları altı buçuk saat sonra sona erdi. Başsavcı ile birlikte 3 savcı, 7 bilirkişi, 5 avukat ve Bartın Baro Başkanı Av. Ferhat Parlatır'ın bulunduğu 17 kişilik heyet, sistemlerin takip edildiği yerde teknik incelemelerinin yanı sıra müessese müdürü ile diğer birikim sorumlularından işleyiş ve teknik cihazların nasıl çalıştığı yönde çalışmalar yaptı.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Bartın Baro Başkanı Av. Ferhat Parlatır, "Bizim genel olarak kendi izlenimlerimiz ve tespitimiz burada olayın bir ihmal olduğu ve yakın zamanda bilirkişilerin ön raporları doğrultusunda sorumluların tespit edilerek adalet önünde hesap vereceklerini düşünüyoruz." dedi.

Daha önce dijital materyallere el konulduğunu açıklayan Parlatır, "Bugün yapılan keşifte gerek idari personel ve gerekse teçhizatlar yönünden bilirkişiler yerinde inceleme yapıldı. Madende hali hazırda can güvenliği sağlanamadığından madene girilemedi. Bizim genel olarak avukat meslektaşlarımızla yaptığımız tespit ve gözlemlere dayılı olarak bir takım bulguları tespit etik. Soruşturmanın sıhhati açısında bunların kamuoyu ile paylaşılması şuan için mümkün değil. Yakın zamanda sorumluların ve şüphelilerin tespit edilerek yargı önünde hesap verecekler. İşletme Müdürüne işleyiş ve teknik ekipmanların ne şekilde çalıştığı yönde görüşlerine başvuruldu" diye konuştu.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 4 müfettiş görev alıyor. Toplanan deliller delil poşetleri ile birlikte Amasra Adliyesine getirildi.

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Bartın maden kazası delilleri adliyede
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