Bartın Valiliği zarar tespitine başladı

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada: "Bugün ve yarın(Pazartesi) günü meteoroloji verilerine göre yoğun yağış olacağından dolayı, Yağışa bağlı olarak dere taşkınları ve yaka seli gibi afetler nedeniyle özellikle yapıların bodrum ve giriş katlarına su baskını olabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dere yataklarından mümkün olduğunca uzak durulması, taşkın anında yüksek yerlere çıkılması ve bodrum katlara su girişini engellemek için kum torbası kullanımı gibi her türlü tedbirin alınması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmalarını önemle rica ederiz" denildi.

Bartın il merkezi Tuna Mahallesi ile Kozcağız beldelerinde bazı evlerin alt katları ile dükkanları su basması dolayı ekiplerin hemen vatandaşların zararlarını tespit etmeye başladı. Bu arada şu ana kadar il genelinde 62 iş yerini ve 35 binanın alt katların da su baskını olduğunu, şu ana kadar her hangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmaması olduğu belirtildi

Öte yandan Bartın Kozcağız, Kumluca beldeleri ile Bartın Karabük Karayolunda sel baskınları nedeniyle ulaşım zorlukla sağlanıyor. Bartın- Karabük karayolunda tek taraflı ulaşıma açılırken, zorunlu haller dışında kişilerin trafiğe çıkmamaları istenildi.

Bartın Valiliği ve Belediyesi olarak kriz masası oluşturulduğu, başta afet ekipleri olmak üzere tüm ekiplerin teyakkuz da olduğu belirtildi.