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Giriş Tarihi: 31.5.2022 09:44

Bartın ve Adana'da uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama, 5 gözaltı

AJANSLAR
Bartın ve Adana’da uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama, 5 gözaltı

Bartın merkezli 4 ilde ve Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için Bartın, Bingöl, Burdur ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 5 Hint keneviri, saksıya ekilmiş kenevir tohumu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan T.Y, F.G, İ.Ç. ve Ş.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'DA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ev, iş yeri ve araçlarda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda M.Y, R.B, T.Ç, E.S, R.M. gözaltına alındı.

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Bartın ve Adana'da uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama, 5 gözaltı
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