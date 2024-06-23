Bartın’da 2 ayrı düğünden dönen aileler faciayı yaşadı

Olay gece saatlerinde Bartın Kuruçaşile karayolu Akkonak kavşağında meydana geldi. Bartın'daki bir düğünden Kurucaşile istikametine giden Celil Demir'in(74) kullandığı otomobil Akkonak kavşağından dönerken, Kuruçaşile istikametinden gelen Selçuk Eyşi(20) kullandığı otomobilin dönen araca yandan çarpması sonucu araç beton duvara vurarak parçalandı.

Olayı görenler Jandarma ve 112 ye haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile yaralanan 5 kişi Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü Selçuk Eyşi, aynı otomobilde bulunan Berat Yaprak (17), Erol Kahraman (19), diğer otomobil sürücüsü Celil Demir ve Eşi Hanife Demir (72) Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Selçuk Eyşi, Berat Yaprak ve diğer otomobildeki Hanife Demir hayatını kaybetti.

Kaza yapan Celil Demir ve Eşi Hanife Demir'in Bartın'daki düğünden sonra köylerine döndükleri öğrenilirken, diğer otomobilde bulunanlarında Kurucaşile ilçesi Dizlermezeci köyündeki düğünden döndükleri öğrenildi. Yaralı Celil Demir ile Erol Kahraman'ın Bartın Devlet Hastanesin de tedavilerin devam ettiği durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

Ölen Selçuk Eyşi ile Beraat Yaprak Bartın Karaman köyünden oldukları ve çok samimi 2 arkadaş oldukları belirtildi. Olay yerine Amasra Kaymakamı Kadir Perçi olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.