Bartın’da arazi vahşeti: 2 ölü, 1 yaralı

Korkunç olay, bugün saat 12.00 sıralarında Akbaba köyünde meydana geldi. Aydın Ergün (62), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan komşuları Mustafa Akçora (52, eşi Fatma Akçora (55) ve kardeşi Musa Akçora (43) ile evinin önünde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aydın Ergün, evden aldığı tabanca ile Mustafa Akçora ile eşi ve kardeşinin baş ve göğüs bölümlerine ateş etti. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.