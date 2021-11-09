Haberler Yaşam Haberleri Bartın'da bir kişi eski sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü
Giriş Tarihi: 9.11.2021 19:53

Bartın'da bir kişi eski sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü

AA
Bartın’da bir kişi eski sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü

Bartın'da tartıştığı eski sevgilisini iş yerine giderek silahla öldüren, araya girmek isteyen bir çalışanı da ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Ercan Ö. (27), İnkumu yolu Karasu köyü mevkisindeki bir fındık deposunda çalışan eski sevgilisi Azize G. (25) ile telefonda tartıştı.

Tartışmanın üzerine aracıyla fındık deposuna giden Ercan Ö, Azize G'ye burada tabancayla iki el ateş etti.

Ercan Ö, aynı iş yerinde çalışan ve araya giren Emrullah Y'yi de (26) önce bacağından, sonra sırtından ve başından vurdu.

Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Azize G, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Emrullah Y'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Murat Başoğlu'na 4 ayrı suçtan mahkeme ve ceza...
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ne zaman çıkacak, son durum nedir, kimler faydalanacak? EYT yasası son dakika bugün
Son dakika haberi: Kocaeli'de feci trafik kazası! Öğrenci servisi dereye uçtu
Menderes planladı, Erdoğan gerçekleştirdi: Ilısu'da Türkiye kazandı, onlar kaybetti...
Son dakika: Vitor Pereira'nın geleceği geleceği belli oldu! Fenerbahçe'den Alex De Souza hamlesi...
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 8 Kasım 2021 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: O oranlar değişti! Karar Resmi Gazete'de
SON DAKİKA | Malatya’da bina çöktü! AFAD'dan ilk açıklama: 13 vatandaş enkazdan çıkarıldı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Bartın'da bir kişi eski sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA