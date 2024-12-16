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Giriş Tarihi: 16.12.2024 14:30 Son Güncelleme: 16.12.2024 15:29

Bartın’da bir kişi inşaatta ölü olarak bulundu

Bartın sokakta yalnız yaşayan Nedim Kural (39), uyumak için girdiği inşaatın bodrum katında ölü bulundu. Kural’ın ölüm nedeni, otopsi işlemleri sonrası netlik kazanacak.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Bartın’da bir kişi inşaatta ölü olarak bulundu

Olay, sabah saatlerinde Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın inşaatında meydana geldi. Sokaklarda yaşayan Nedim Kural, gece saatlerinde uyumak için inşaata girdi. Sabah çalışmak için inşaata gelen işçiler, bodrum katında Kural'ı yerde hareketsiz buldu. İşçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Kural'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nedim Kural'ın cansız bedeni, inceleme sonrası Bartın Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Kural'ın ölüm nedeni, yapılan otopsi sonucu netlik kazanacak.

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Bartın’da bir kişi inşaatta ölü olarak bulundu
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