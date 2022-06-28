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Giriş Tarihi: 28.6.2022 17:13 Son Güncelleme: 28.6.2022 18:11

Bartın’da bir mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Bartın’da bir mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi

Bartın'a bağlı Kozcağız beldesi Kavaklık mahallesinde bulunan Kemal Ünal’a ait ev Kozcağız Barajından tahliye edilen sulara dayanamayarak yıkıldı. Evin daha önce tahliye edilmesi faciayı önledi.

Bartın'ın Kozcağız beldesi Kavaklık mahallesinde meydana gelen olayda Kozcağız Barajın tahliye kanallarından bırakılan sular nedeniyle, dün gece 6 kişilik ailenin yaşadığı Kavaklık Mahallesi'ndeki Kemal Ünal'a ait 4 katlı bina sulara dayanamayarak çöktü. Bununla birlikte 4 katlı binanın yanında bulunan tek katlı müstakil bir evde sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Binada yaşayanların daha önce tahliye edilmesi sayesinde can kaybı yaşanmadığı olayda, Kavaklık mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yağmur yağışlarının devam ettiği bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu evin yıkıldığı alanda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Bartın’da bir mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi
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