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Giriş Tarihi: 14.06.2026 20:41

Bartın'da feci kaza! 1 ölü

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emirhan Güler olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Bartın’da feci kaza! 1 ölü
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Kaza, saat 18.00 sıralarında Bartın-Arıt yolunun Okçular köyü mevkisinde meydana geldi. Arıt istikametinden Bartın'a giden C.Ö yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Emirhan Güler'in kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine gelen olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Emirhan Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü C.Ö gözaltına alınırken, Emirhan Güler'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BARTIN

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Bartın'da feci kaza! 1 ölü
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