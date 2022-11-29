Son dakika haberi: Bartın’da feci kazayla ilgili Vali Arslan’dan açıklama: Soruşturma sürüyor

Öte yandan yolcuların bazılarının Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite öğrencileri olduğu, vize imtihanlarından sonra bir haftalık aranın olması nedeniyle memleketlerine gittikleri ve Üniversiteye geri döndükleri belirtildi. Yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi olan Şoför Mustafa Ekşioğlu ise uyumadığını bir ara dalar gibi olduğunu bu arada yoldan çıkan aracı düzeltirken şarampole yuvarlandığını ifadesinde belirtti. Ayakta tedavi edilen ve yaralı olmayan yolcular ise aynı firmaya ait başka bir otobüsle Zonguldak'a gönderildiler.

Öte yandan kaza yapan otobüs ise vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.