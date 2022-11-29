Son dakika haberi: Bartın’da feci kazayla ilgili Vali Arslan’dan açıklama: Soruşturma sürüyor

Son dakika haberi: Rize'den Zonguldak istikametine giden yolcu otobüsü sabahın erken saatlerinde Bartın Zonguldak Karayolu Akçamescit köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Devrilen otobüsü ağaçlar aşağı ilerlemesini ise ağaçların engelledi. Araçta bulunan yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 40 yolcu yaralanırken, yaralanan bazı yolcular ayakta tedavi edilirken, bazı yolcular Bartın ve çevre hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, şu ana kadar can kaybının olmadığı belirtildi.
Bartın Valisi Arslan kaza da yaralanan yolcuları ziyaret etti
Öte yandan Bartın Valisi Nurtaç Arslan kazada yaralanan yolcuları Batın Hastanesinde ziyaret etti. Vali Arslan hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "Rize'den Zonguldak Ereğli istikametine giden şehirlerarası otobüs firmasına ait bir otobüs nedenini belirleyemediğimiz bir sebeple devrildi. Otobüste görevliler ile birlikte 40 kişi vardı. Tedbir amaçlı bütün yolcuları hastaneye getirdik. Şu an durumları gayet iyi. Birkaç tane hafif yaralımız var sıyrıklarla atlatan. Tedbir amaçlı bazı hastalarımızı gözetim altında tutuyoruz. Herhangi bir sıkıntı, can kan kaybımız yok. Hepimize geçmiş olsun. Kazanın oluş şekliyle ilgili araştırma soruşturma devam ediyor" dedi.
Öte yandan yolcuların bazılarının Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite öğrencileri olduğu, vize imtihanlarından sonra bir haftalık aranın olması nedeniyle memleketlerine gittikleri ve Üniversiteye geri döndükleri belirtildi. Yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi olan Şoför Mustafa Ekşioğlu ise uyumadığını bir ara dalar gibi olduğunu bu arada yoldan çıkan aracı düzeltirken şarampole yuvarlandığını ifadesinde belirtti. Ayakta tedavi edilen ve yaralı olmayan yolcular ise aynı firmaya ait başka bir otobüsle Zonguldak'a gönderildiler.
Öte yandan kaza yapan otobüs ise vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.