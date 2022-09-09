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Giriş Tarihi: 9.9.2022 12:54 Son Güncelleme: 9.9.2022 13:08

Bartın’da kadın cinayeti... Boşanma davası açan karısını kızının gözü önünde öldürdü

Bartın'ın şehir merkezinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Metin Ar (49) boşanma davası açan eşi Arzu Ar’ı (33) kızının yanında bıçaklayarak öldürdü.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Bartın’da kadın cinayeti... Boşanma davası açan karısını kızının gözü önünde öldürdü

Bartın Hendek Yanı Ulus durağı mevkiinde bugün sabah saatlerinde meydan gelen olayda 8 aydır ceza evinde olan 2 gün önce tahliye olan 49 yaşındaki Metin Ar, kendisine boşanma davası açan eşi Arzu Ar (33) kızı ile birlikte çalıştığı iş yerine giderken, yolda konuşmak istedi. Aralarında tartışma çıkınca yanında taşıdığı bıçak ile eşi Müjde Ar'ı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Çocuğun bağırması üzerine olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yakalanıp, darp edilen cani koca ağır yaralandı.

Vücuduna ve başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Arzu Ar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Vatandaşların darp ettiği Metin Ar'ın Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

2 çocuk annesi Arzu Ar'ın şiddet gördüğü gerekçesi ile eşinden ayrılmak için boşanma davası açtığı, kıskançlık krizine girdiği için bıçakladığı öğrenilirken, olay hakkında geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

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Bartın’da kadın cinayeti... Boşanma davası açan karısını kızının gözü önünde öldürdü
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