Bartın’da kavgayı ayırmak isteyen işletme sahibi yaşamını yitirdi

Bartın şehir merkezinde bulunan eğlence merkezinin ikinci katında dün gece geç saatlerde meydana gelen olayda bara eğlenmeye gelen Eren G.(30) ile 23 yaşındaki Taha Küçükoğlu ile aralarında sözle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu arada söz ile başlayan tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine eğlence merkezini işleten Ayberk Karagöz kavga eden şahısları ayırmak için araya girdi. Yanında getirdiği silahı ateşleyen Eren G. işletme sahibini göğsünden, kavga ettiği Taha Küçükoğlu'nu ise omuzundan vurdu. Olay yerinden aracı ile kaçan Eren G. polisin sıkı takibi sonunda aracı ile birlikte yakalandı.

Araçta yapılan aramada silah bulunmazken, silahı Bartın ırmağına attığını belirtti. Eren G. sorgulamak için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Bartın Sahil güvenlik komutanlığı dalgıç ekipleri silahı attığı ırmak ta arama çalışmaları başlattı.

ACI HABER ÖĞLEDEN SONRA BOLU İLİNDEN GELDİ

Ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan eğlence mekanı işletmecisi Ayberk Karagöz sabah saatlerinde Bolu İzzet Baysal Hastanesinin yoğun bakı ünitesine kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Ayberk Karagöz burada yaşamını yitirdi. Öte yandan omzundan vurulan Taha Küçükoğlu'nun ise Bartın Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.