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Giriş Tarihi: 29.11.2021 13:51 Son Güncelleme: 29.11.2021 13:52

Bartın'da korkunç manzara: Kaybolan Songül Sarı su kuyusunda ölü bulundu!

DHA
Bartın’da korkunç manzara: Kaybolan Songül Sarı su kuyusunda ölü bulundu!

Bartın'da dün öğle saatlerinde kaybolan Songül Sarı (31), bugün evlerine 1 kilometre mesafede su kuyusunda ölü bulundu.

Kayıp kadının cesedi su kuyusunda bulundu | Video

Gecen Mahallesi'nde oturan Songül Sarı, dün öğle saatlerinde evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Aile, polise ihbarda bulundu. Polisin yanı sıra ailesi de kendi imkanlarıyla Songül Sarı'yı aramaya başladı. Aile, evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Daşboğazı mevkisinde bir bahçedeki 6 metre derinliğindeki su kuyusunda Songül Sarı'nın cansız bedenini buldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudaki suyun tahliye edilmesinin ardından Songül Sarı'nın cenazesi, halatla çıkarıldı. Bu sırada aile bireyleri sinir krizi geçirdi
Bekar olan Songül Sarı'nın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Bartın'da korkunç manzara: Kaybolan Songül Sarı su kuyusunda ölü bulundu!
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