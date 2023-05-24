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Giriş Tarihi: 24.5.2023 11:59 Son Güncelleme: 24.5.2023 12:08

Bartın’da oğlu işteyken eve gelen gelinin yasak aşkını bıçaklayarak öldürdü

Bartın’ın Kozcağız Beldesinde meydana gelen olay da gelini ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Aykut Yıldız’ı gelinin kayınpederi tarafından göğsünden bıçaklaması sonucu Bartın Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Gelin ve Kayınpederi gözetim altına alındı.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Bartın’da oğlu işteyken eve gelen gelinin yasak aşkını bıçaklayarak öldürdü

Bartın'ın Kozcağız beldesinde sabah 02.00 sıralarında Kozcağız beldesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde 3 katlı bir binada meydana geldi. Kozcağız da esnaflık yapan Aykut Yıldız, eşi işte olduğu sırada T.K.'nin evine gitti. Bu sırada T.K.'nin alt katta oturan kayınpederi R.K., Aykut Yıldız'ın gelinin evine girdiğini fark ederek, üst kattaki oğlunun evine çıktı. Evde Aykut Yıldız'ı görünce R.K. ile Aykut Yıldız arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında R.K.yanında getirdiği ekmek bıçağı ile Aykut Yıldız'ı göğsünden bıçakladı. Gelen sesler üzerine komşuları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma R.K. ve gelini T.K.'yi gözaltına aldı.

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Bartın’da oğlu işteyken eve gelen gelinin yasak aşkını bıçaklayarak öldürdü
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