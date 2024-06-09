Bartın’da Şahinler ve Yunuslar YKS’ye girecek öğrencilerin kurtarıcıları oldu

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bartın ilinde de 8-9 Tarihleri arasında yapılan Yüksek Öğretim Kurumları sınavların da Bartın Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü güvenlik olmak üzere her türlü tedbirleri alarak, sınava girecek olan öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde imtihanlarına girmelerini sağladı.

YKS için Nüfus İl Müdürlüğü açık tutulurken, özellikle İl Emniyet Müdürlüğünün aldığı tedbirler takdir topladı. Bartın Üniversitesi Ağdacı ve Kutlubey kampüsünde İl Trafik Müdürlüğüne motorize ekibi Şahinler ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunuslar ekibi kampüslerin kapısında hazır bulunarak özellikle kimliğini unutanlarını, geç kalanlarının kurtarıcısı oldular.

Bu olayın en ilginci olanı ise yanlışlıkla Bartın Üniversitesi Ağdacı kampüsüne gelen bir öğrenciyi 13 kilometre uzaklıktaki Bartın Üniversitesi Kutlubey kampüsüne yetiştirmeleri oldu. Yunus ekibine binen öğrenci Trafik Müdürlüğüne bağlı Şahinler ekibinin eskortluk yaparak zamanın da öğrenciyi imtihana gireceği binaya kadar götürmesi oldu.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal özverili çalışmalarından dolayı Şahinler ve Yunuslar ekibinde görev alan meslektaşlarını tebrik ederek, "Emniyet Teşkilatımız dost elini bir kez daha vatandaşımıza uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.