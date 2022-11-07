Bartın’da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Bartın-Zonguldak Karayolu Gecen mahallesi mevkiinde arkadaşları ile gezmeye çıkan ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç ikiye bölünürken, 15 yaşındaki sürücü Mustafa Alaoğlu hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 arkadaşı ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; gecenin geç saatlerinde Bartın Zonguldak Karayolu Gecen mahallesi mevkiinde 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Diğer sürücülerin olayı bildirmeleri üzerine olay yerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan gençleri uzun uğraş ile sıkıştıkları yerenden çıkartırken, sağlık ekipleri otomobilin sürücüsü 15 yaşındaki Mustafa Alaoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta bulunan 18 yaşındaki Enes Gökbayrak, 14 yaşındaki Emrecan Genç ve 16 yaşındaki Emre Genç 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.