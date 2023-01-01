Bartın Valisi, 112 Çağrı Merkezinde çağrı yanıtlayıp, vatandaşın yeni yılını kutladı

2022 Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Bartın'a Vali olarak atanan ve Bartın'ın ilk kadın Valisi olan Nurtaç Arslan 2022 yılının son saatlerinde çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Vali Nurtaç Arslan 2022 yılının son günü çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret ederek görevi başında yeni yıla giren memurları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Arslan Bartın İnkumu Karayolu Boğaz mevkiinde bulunan jandarma yol kontrol noktasını ziyaret etti. Vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması için 24 saat esasına göre çalışan ve görevlerini büyük bir fedakârlıkla yürüten jandarma personeli ile yol kontrol noktasında denetim için durdurulan sürücülerin yeni yıllarını tebrik eden Vali Arslan ardından telsizden anons geçerek tüm jandarma personelinin yeni yılını kutladı. Daha sonra 75. Yıl Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Vali Arslan, 2023 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek yeni yıl pastasını huzur evi sakinleriyle birlikte kesti.

2022 yılının son saatinde Bartın 112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Görevi başındaki personelle bir süre sohbet eden ve yeni yıllarını kutlayan Vali Arslan, 112 Acil Çağrı Merkezindeki ziyareti sırasında gelen çağrıyı karşılayarak vatandaşlarımızın da yeni yılını kutladı.

Daha sonra Amasra ilçesi Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada yeni yıl için alınan güvenlik tedbirleri ve asayiş uygulamaları hakkında İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz'dan bilgi alan Vali Arslan, personele çalışmalarında başarılar dileyerek yeni yıllarını kutladı.

Vali Nurtaç Arslan yayınladığı yeni yıl kutlama mesajında "Yeni yılın, öncekilerden çok daha sağlıklı ve huzur içerisinde geçmesi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesi, güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olması en büyük arzumuzdur.

Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında, dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahibi herkese şefkat ve merhamet elini uzatan, bütün insanlığa büyük katkılar sunan güzel ülkemizin daha da gelişerek dünyada hedeflediği ve hak ettiği yere gelmesi gönülden temennimizdir" dedi.