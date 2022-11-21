Bartın’daki orman yangınında 4 gözaltı

Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yangın için soruşturma başlatırken, Yangının hemen yol kenarından başlaması bölgede piknik amaçlı ateş yakılmasınından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Yangın sırasında olay yerinde bulunan 4 kişi ise Jandarma tarafından gözetim altına alınırken, sorgularının devam ettiği belirtildi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yangınla ilgili açıklamasında, "Gece yarısı başlayan bir yangın var. Ormanda çok büyük bir alanda değil ama genişlemesi muhtemel. Rüzgar da var. Ormanın tüm ekipleri burada. Belediyemize ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletmesinin ekipleriyle yangın 06.45 sıralarında kontrol altına alındı. Çok şükür yangın büyümedi. Bu alanda zaman zaman yangınlar çıkıyor." dedi.