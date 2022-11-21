Bartın’daki orman yangınında 4 gözaltı

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinin üst tarafında bulunan ormanlık alanında gece yarısı alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar hemen ilgili emniyet birimlerine haber vermesi ile olay yerine Bartın Orman İşletmesine ait arozözler sevk edildi. Alanın sarp olması havanın rüzgarlı olması nedeniyle ekipler zaman zaman müdahalede zorlandılar. Yangına ormanlık alanın yanı sıra sahil kıyısından da müdahale başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgilisi olabileceğinden şüphelenilen 4 kişinin Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gözaltına alındığı öğrenildi.
Bartın Orman İşletmesine ve çevre illerden gelen Orman İşletmesine ait arazozler, 1 su tankeri Orman İşletmesine ait 61 personel ve Bartın Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın 06.45 sıralarında kontrol altına alınırken,soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının 3 dönümlük alanı etkilediği belirtildi.
Yangın çıkışından itibaren Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu olay yerinde gelerek, yangını yakından takip ettiler.
Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yangın için soruşturma başlatırken, Yangının hemen yol kenarından başlaması bölgede piknik amaçlı ateş yakılmasınından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Yangın sırasında olay yerinde bulunan 4 kişi ise Jandarma tarafından gözetim altına alınırken, sorgularının devam ettiği belirtildi.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yangınla ilgili açıklamasında, "Gece yarısı başlayan bir yangın var. Ormanda çok büyük bir alanda değil ama genişlemesi muhtemel. Rüzgar da var. Ormanın tüm ekipleri burada. Belediyemize ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletmesinin ekipleriyle yangın 06.45 sıralarında kontrol altına alındı. Çok şükür yangın büyümedi. Bu alanda zaman zaman yangınlar çıkıyor." dedi.